ÜLEVAADE ⟩ Hiina ehitas kõrbesse üle saja tuumaraketi šahti

2019. aastast pärinevad satelliidipildid raketikomplekside ehitamisest Hiina põhja-keskosas. Foto on illustratiivne. FOTO: Maxar Technologies/Scanpix

Lääne vaatlejates tekitas hämmeldust Gansu provintsi kõrbesse kerkinud kompleks ligi 120 tuumaraketi šahtiga, mis on seda tähelepanuväärsem, et seni on Hiinal teadaolevalt kokku ainult mõnisada tuumalõhkepead.