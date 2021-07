Vahemerelt toodi kaldale 203 ebaseaduslikku sisserändajat

Sõjast räsitud Liibüa on üks peamisi transiitriike Aafrikast ja Lähis-Idast sõja ja vaesuse eest pagejatele. Inimkaubitsejad pakivad meeleheitel pered sageli nigelatesse kummipaatidesse, mis teevad Vahemere ületamise iseäranis eluohtlikuks. Viimastel aastatel on Euroopa Liit löönud käed Liibüa rannikuvalve ja teiste kohalike ühendustega, et ohtlikke mereületamisi tõkestada.