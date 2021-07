Venemaa peaminister: meie majandus on Euroopale avatud

«Enamik majandusi on nüüd tehnoloogiliselt uuenemas. Uutes tingimustes on eriti oluline arendada Venemaa tööstust tihedas koostöös välisriikidega, meie partneritega,» ütles Mišustin kohtumisel Venemaa ja välisriikide ärimeestega tööstusfoorumi INNOPROM 2021 raames.

Ta lisas, et koostöö saab toimuda vaid vastastikuse kasulikkuse korral.

«Meie majandus jääb Euroopa kolleegidele avatuks ning me jätkame investeeringute ja tehnoloogiapartnerluse edendamist,» kinnitas peaminister.

Digiarengust rääkides mainis Mišustin, et koroonaviiruse pandeemia on selle arengut tagant tõuganud.

Eriti jaekaubandus, teenindus ja pangandus on õppinud Mišustini sõnul uusi võimalusi kasutama ja see on viinud nad uuele tasemele.