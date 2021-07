Vilniuse elanik tahab Gorbatšoviga kohut käia

«Gorbatšov ei käi läbi kriminaalasjast (mille kohta kuulutati kohtuotsus), ametkonnad ei ole tema suhtes mingit menetlust alustanud ning tema osa ja vastutus on jäänud hinnanguta,» ütles Povilaitis BNS-ile.

«Olen palju aastaid püüdnud veenda prokuröre, et nad peavad uurima kõrgeima ülemjuhataja lohakat suhtumist oma kohustustesse. Et prokurörid keeldusid otsustavalt seda tegemast, on mulle jäänud viimane vahend – tõstatada tema vastutuse küsimus isiklikult. Pean tsiviilhagi esitamist viimaseks võimaluseks selgitada välja Gorbatšovi vastutuse määr,» lausus ta.