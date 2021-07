Leedu minister: migrantide telklinnak valmib vähem kui nädalaga

«See peab valmima enne nädalat aega, praegu veel täpsustatakse kohta, seda valitakse lähtudes mõningatest asjaoludest, mis seonduvad vee, elektriga, et lihtsam oleks. Kuid me täiesti selgelt ei mõtle mingitest väga mugavatest oludest,» ütles Bilotaitė tänasel pressikonverentsil.

«Kuid see on tuhandeteni jõude arv, see telkinnak püstitatakse kindlasti ja saab valmis, päris kindlasti saab see tarastatud ja seda valvatakse,» ütles Bilotaitė.