Koroonakriisis Indoneesia sundvarustab haiglaid lisahapnikuga

Indoneesia hapnikutootjad on saanud käsu suunata oma varud meditsiinisektorisse, sest riik maadleb seninägematu koroonanakatumiste arvuga, mida ajendab SARS-CoV-2 Delta tüvi.

«Meil on piisav hapnikuvaru, kuid nõudlus on kasvanud kolm-neli korda, seega on tekkinud tõrked varustamisel,» lausus valitsuse vanemminister Luhut Binsar Pandjaitan.