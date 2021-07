KOHALIK VAADE ⟩ Leedu astub süvenevale rändekriisile vastu sõnadest müüriga

Kuidas peatada migrandiuputust Leedus? See küsimus muutub üha pakilisemaks, sest mõne kuuga on ebaseaduslikult ületanud Valgevene-Leedu piiri üle tuhande inimese. Kuid hoolimata iga päevaga kasvavatest arvudest ja pingetest olukorrale head lahendust pole, on vaid tühjad sõnad.