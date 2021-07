Tegu on esimese korraga, mil Venemaa ööpäevaste koroonasurmade arv ületab 700 piiri, pandeemias kõige rängemini kannatada saanud riikidest on Venemaa viiendal kohal.

Keerulist olukorda Covid-19 kontrollimisel näitab see, et Venemaal on viimasest kaheksast päevast kuus toonud kaasa uued koroonarekordid. Nakatumised ja surmajuhtumid on tõusuteel kergelt nakkava SARS-CoV-2 Delta tüve tõttu.