USA IT-firma Kaseya, mida tabas reedel rünnak, teatas esmaspäeva õhtul, et rünnak mõjutab kuni 1500 ettevõtet.

Ekspertide andmeil on rünnaku taga Vene häkkerirühmitus REvil, kes on selle ka veebis omaks võtnud. Samuti arvatakse, et tegemist võib olla ajaloo suurima lunavararünnakuga.