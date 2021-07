Välismaa lühiuudised

USA jättis Afganistani baasi maha salamisi keset ööd

Afganistani Bagrami õhuväebaasi uue ülema kindral Asadullah Kohistani sõnul lahkusid Ameerika Ühendriikide sõdurid võtmetähtsusega militaarkeskusest läinud reede öösel kell 3, ilma et oleksid sellest afgaane ette teavitanud. Afganistani sõjavägi sai toimunust teada alles mitu tundi hiljem. Taliban on Ühendriikide vägede lahkudes saanud kiireid võite ning Kohistani sõnul ootavad Afganistani jõud Talibani rünnakut Bagrami baasile. Kindrali kinnitusel on neil andmeid islamistide liikumisest lähedal asuvates maapiirkondades. Bagrami baasi juurde kuulub ka vangla, kus hoitakse väidetavalt kuni 5000 talibist vangi. BBC/PM