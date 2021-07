Pealinnast Vilniusest poole­tunnise autosõidu kaugusel asuv 5000 elanikuga Pabradė​ on ­saanud üheks Leedu ­rändekriisi sümboliks. Kuna on riigipüha, viibivad Pabradė​ ­põgenikelaagris kohal vaid üksikud piirivalvurid, kes jäetud korda hoidma. Kohe kui migrantide keskuse värava ette saabume, astub välja oma nime­sildi eemaldanud korravalvur, kes palub migrante mitte filmida. Kuna ülemusi pole kohal, ei saa ka välised uudistajad sisse.

Leedu peamises migrantide keskuses valitsevad pinged

Punasel päeval tööle sattunud korravalvuri sõnul on Pabradė​ laager juba 380 migrandi peatus­paik. Mõni üksik mahub veel, kuid üldjoontes on laager ­justkui kilukarp. Kolmekordse aia taga on liivaplatsidele kokku surutud kümneid ja kümneid telke, kus elavad üksikud mehed. Perekonnad saavad varju kõvema katuse all, kus on ka voolav vesi.