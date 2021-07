ÜRO toiduagentuur: Põhja-Korea on silmitsi ränga puuduse perioodiga

Vaene riik, millele on kehtestatud tuumarelvade ja ballistiliste rakettide programmi eest rahvusvahelised sanktsioonid, kannatab kroonilise toidupuuduse käes.

Koroonaviiruse pandeemia ja mullused suvised tormid ning üleujutused on avaldanud raskustes majandusele veelgi survet ja läinud kuul tunnistas Pyongyang, et proovib toidukriisile lahendust leida.

Seda on umbes 1,1 miljoni tonni võrra vähem, kui oleks vaja terve rahvastiku toitmiseks, öeldi raportis. Ametlikuks impordiks plaanitakse 205 000 tonni, mis jätab endiselt 860 000 tonnise puudujäägi.

Pyongyang sulges läinud aastal pandeemia eemale hoidmiseks oma piirid ning kaubavahetus Pekingiga on kokku kuivanud.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on raskustele viimastel kuudel ka osutanud, öeldes et olukord toiduga on muutunud pingeliseks ja paludes inimestel valmistuda riigi ajaloo kõige hullemaks perioodiks.