Moskvas asuva AIDS.Keskuse aktivistide sõnul jäetakse mõned HIV-diagnoosiga inimesed põhjuseta vaktsineerimisest kõrvale ja Rumeenia on sulgenud üle saja vaktsineerimiskeskuse ning vähendanud 371 keskuse töötunde.

AIDS.Keskus sihtasutuse aktivistid saatsid Venemaa terviseminister Mihhail Muraškole kirja, kus avaldasid kahetsust, et osad riigi meditsiinitöötajad on keeldunud HIV-haigetele Covid-19 vastast vaktsiini manustamast, kuigi see ei ole vaktsiini vastunäidustuseks.