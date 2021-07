Indias viisid purjus pühvlid salaalkoholi jälile

Üks meestest kutsus välja kohaliku loomaarsti, kurtes, et pühvlid «käituvad kummaliselt ja nende suu hakkas vahutama», kinnitas kohalik politseinik Dilipsinh Baldev AFP-le.

Loomaarst asus seejärel kontrollima, millist vett pühvlid joovad. Ta märkas, et vesi on kummalise maitsega ja kahtlast värvi.

Peaminister Narendara Modi koduosariik Gujarat Lääne-Indias paistab silma sellega, et seal on alkoholi valmistamine, aga ka ost, müük ja transport keelatud. Karistused on karmid ning pühvlipidajaid võib oodata suur trahv või koguni vangla.