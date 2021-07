Venemaal keelati välismaise šampanja nimetamine šampanjaks – olete ju midagi sellist kuulnud ja imestanud, et kuidas siis niimoodi? Aga kuna me oleme harjunud, et Venemaal on kogu aeg mingi jama, siis enamasti kutsus see esile väikese naeruturtsatuse ja õlakehituse ning sinnapaika see ka jäi.