India kabinetipuhastuse käigus astus tagasi 12 ministrit

Justiits- ja infotehnoloogiaminister Ravi Shankar Prasad on viimastel kuudel pidanud vihast vaidlust välismaiste sotsiaalmeediaettevõtetega. Prasad on nõudnud firmadelt India seaduste järgmist ja tema ministeerium on andnud loa muuta sotsiaalmeediale kohandatavaid reegleid, et tuvastada India julgeolekut või avalikku korda ähvardavate postituste allikaid.