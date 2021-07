Bidenit survestatakse küberrünnakuid tõrjuma

Mõni tund enne USA iseseisvuspäeva nädalavahetust korraldatud ulatuslik lunavararünnak võis mõjutada umbes tuhandet ettevõtet. John Hammond küberturbefirmast Huntress Labs ütles, et rünnaku taga tundub olema venekeelne lunavarasündikaat REvil.

Sajad Rootsi supermarketid jäid teisipäeval suletuks, tingituna suurest küberrünnakust, mis on viimasel neljal päeval löönud rivist välja sadu firmasid üle maailma ja mille korraldajad nõuavad lunarahaks 70 miljonit dollarit bitcoin'ides.

USA IT-firma Kaseya, millele rünnak korraldati, teatas esmaspäeva õhtul, et reedene rünnak mõjutab kuni 1500 ettevõtet. Rünnak Kaseyale on mõjutanud firmasid vähemalt 17 riigis, aga ka tosinat Uus-Meremaa lasteaeda.

Ehkki Kaseya on vähetuntud firma, on see küberjulgeoleku ekspertide sõnul magus sihtmärk, kuna selle tarkvara kasutavad tuhanded ettevõtted, mistõttu saavad häkkerid halvata ühe hoobiga tohutu hulga ärisid.