Jaapani teatel kestab eriolukord kogu olümpia vältel

Jaapani eriolukorra meetmed on tunduvalt leebemad kui paljudes teistes riikides nähtud lukustus. Peamiselt piiratakse nendega alkoholi müüki ja sunnitakse restorane varakult sulgema.

Samuti mõjutab see aga osalejate arvu suurüritustel, nende seas 23. juulil algaval olümpial.

«Uute nakkuste arv on Tokyos tõusmas,» ütles neljapäeval koroonameetmete eest vastutav minister Yasutoshi Nishimura.

«Nakkavam delta tüvi moodustab inimeste liikumise suurenedes umbes 30 protsenti juhtumitest. See osakaal eeldatavasti veel kasvab,» lisas ta.

Eriolukord kestaks 22. augustini ja sellega seatakse pealtvaatajate arvuks 5000 või pool toimumispaiga mahutavusest, kumb iganes on väiksem, ütles Nishimura.

Baarid ja restoranid suletakse kell kaheksa õhtul ning alkoholi müük on neis keelatud. Üritused nagu kontserdid võivad kesta üheksani õhtul.

Jaapani viirusepuhang on olnud võrdlemisi tagasihoidlik. Surnud on umbes 14 900 inimest, samas kui karme lukustusmeetmeid on välditud.