Ekspertide sõnul on tegemist ohtliku ja ebaeetilise eksperimendiga. «Me usume, et see otsus on ennatlik,» kirjutasid nad.

«Suurbritannia valitsus peab praegust strateegiat uuesti hindama ning võtma vastu meetmed, millega kaitstakse rahvast, sealhulgas ka lapsi. Me usume, et valitsusel on käsil ohtlik ja ebaeetiline eksperiment ning me palume need plaanid pausile panna,» lisasid nad.