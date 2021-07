Singapuri panka röövinud kanadalane pääses ihunuhtlusest

Suurbritannia andis aastal 2016 Standard Chartered Banki röövinud David James Roachi Singapurile välja läinud aastal, kui linnriik oli lubanud, et teda ei nuhelda.

Kohus määras talle kolmapäeval karistuseks viieaastase vabaduskaotuse ja kuus kepihoopi, mis on kohustuslik karistus röövi eest.

Singapuri siseministeerium ja peaprokuröri kantslei teatasid, et viivad läbi «protseduure Briti valitsusele antud lubaduste täitmiseks».

Roach röövis pangast 30 000 Singapuri dollarit ehk 18 800 eurot. Pangaröövid on maailma ühe madalaima kuritegevusega riigis haruldased.

Singapur palus Ühendkuningriigilt tema väljaandmist, kuid London oli sellega nõus ainult tingimusel, et teda ei karistada kehaliselt.

Kepiga nuhtlemine on pärand Briti koloniaalvõimust ja see on Singapuris tavaline karistus. Ühendkuningriigis endas loobuti karistusviisist aastakümneid tagasi.