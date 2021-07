Rajapaksa pere tugevdab kontrolli Sri Lanka üle

Basili ametisse nimetamisega on Gotabaya juhitud valitsuses nüüd viis Rajapaksa perekonna liiget.

Vanem vend Chamal (78) on niisutusminister, samas kui peaministri vanem poeg Namal (35) on noorsoo- ja spordiminister.

Mitmed pereliikmed on ka abiministrid ja teistel tähtsatel ametikohtadel.

Rikkumisi on ta eitanud ja juurdlused seoses väidetega, et ta on riisunud riigilt miljoneid dollareid, ei ole tõendeid leidnud.