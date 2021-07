Valgevene režiim blokeeris ligipääsu veel ühele sõltumatule meediakanalile

Võimude teatel blokeeriti Naša Niva, sest see olevat avaldanud ebaseaduslikku sisu.

Naša Niva teatas sotsiaalmeedias, et on kaotanud kontakti mitme töötajaga, nende seas peatoimetaja Jegor Martinovitšiga.

Tema naine kinnitas neljapäeva hommikul Facebookis, et mees on kinni peetud.

Inimõiguslaste ühendus Visna teatas viitega tunnistajatele, et julgeolekutöötajad sisenesid väljaande toimetusse.

Valgevene ajakirjanike liit teatas, et kinni on peetud ka uudisteportaali orsha.eu peatoimetaja, samuti on blokeeritud üks IT-sektorit kajastav portaal.