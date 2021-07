Briti seadusandjad mõistsid Johnsoni luksusreisiga seoses õigeks

Eetikakomitee leidis pärast kuid kestnud juurdlust, et Johnson on andnud korrektselt teada, kuidas ta rahastas vastuolulist reisi Mustique'i saarele 2019. aasta jõulude ajal oma toonase kihlatu ja nüüdse abikaasa Carrie Symondsiga.

Parteideülene komitee väljendas aga kahetsust, et peaminister ei pakkunud aegsasti piisavaid selgitusi hämara korralduse kohta, mille järgi maksis ööbimiskoha eest üks Konservatiivse Partei sponsor.

Komitee tõi välja, et valitsusjuhti on varemgi noomitud. Seadusandjaid manitseti, et nad väldiks «kingituste või võõrustuse vastuvõtmist keeruliste ja ebaselgete rahastuskorralduste alusel».

«See asi võinuks lõpuni jõuda mitu kuud varem, kui ebaselguse hajutamise nimel oleks rohkem pingutatud,» öeldi 47-leheküljelises raportis.

«Arvestades, et härra Johnson sai meie komitee eelkäijalt eelmises parlamendis kaks korda nelja kuu jooksul noomida, sest ta »suhtus liiga vabalt koja reeglite järgimisse«, siis oleks me eeldanud, et ta pingutab veidi rohkem ja tagab, et nende korralduste osas ei ole ebaselgust.»

Parlamendiliikmete finantshuvide registris väitis Johnson, et 15 000-naelase majutuse saarel pakkus talle ärimees ja Konservatiivse Partei sponsor David Ross, kellele kuulub seal üks villa.

Komitee alustas juurdlust kui saadi kaebus, et Johnson on reisi tasumise kohta avaldanud ebatäpset või osalist infot. Nimelt teatati, et ta oli ööbinud mujal.