Enamik Briti sõdureist on Afganistanist lahkunud

«Kõik Afganistani NATO-missioonis teeninud Briti sõdurid tulevad nüüd koju ... Ma ei saa avaldada meie lahkumise ajakava, kuid ma võin öelda alamkojale, et enamik meie isikkoosseisust on juba lahkunud,» lausus ta oma avalduses parlamendiliikmetele.

Johnson ütles kolmapäeval, et on Afganistani tuleviku osas ebakindel. Tema sõnul on vaja paljude riikide ühiseid jõupingutusi, et aidata Afganistanil oma tulevikku üles ehitada.