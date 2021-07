Enamik Briti sõdureid on Afganistanist lahkunud

Suurem osa NATO missiooni koosseisus Afganistanis teeninud Briti sõdureist on lahkunud, ütles eile peaminister Boris Johnson, kelle sõnul naasevad ka ülejäänud sõdurid peagi koju. «Ma ei saa avaldada meie lahkumise ajakava, kuid ma võin öelda alamkojale, et enamik meie isikkoosseisust on juba lahkunud,» lausus ta avalduses parlamendiliikmetele.