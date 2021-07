Maailm jookseb Delta tüvega võidu

Ebavõrdsuse kõrval juhtis Tedros tähelepanu ka sellele, et ajal, mil vaesemad riigid seisavad silmitsi surmalainega, kaotavad rohkem vaktsiinidoose manustanud rikkamad riigid piiranguid, justkui pandeemia oleks läbi. Vaid nädal aega varem hoiatas WHO, et pärast kümme nädalat kestnud nakatumiste arvu vähenemist Euroopas on nakatumine ka siin taas tõusuteel.