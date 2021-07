Gambias sai tormis surma vähemalt kümme inimest

Veel rohkem kui 1500 inimest pidi tormi tõttu kodudest lahkuma ning mošeedes ja teistes kogukonnahoonetes varju otsima. Riikliku kriisihaldamise ameti tegevjuht Sana Dahaba ütles uudisteagentuurile AFP, et valitsus majutas kõnealustes hoonetes 1531 inimest.

Vigastada sai samuti mitmeid inimesi, kuid nende arvu ja kahjude ulatust alles täpsustatakse. Selgunud on, et loodusõnnetuse tõttu katkes mitmel pool riigis elektrivool ja joogiveega varustatus.

Gambia on vaene moslemienamusega riik, kus elab umbes kaks miljonit inimest. Gambia on ümbritsetud Senegaliga ja on Aafrika riikidest üks väiksemaid.