Pfizer pakub Covid-19 vastu kolmanda kaitsesüsti lisamist

Kiirelt nakkava koroonaviiruse delta tüve levik on põhjustanud Aasias ja Aafrikas laastavaid haiguspuhanguid ning ka Euroopas ja USAs on nakatumine tõusuteel.

Indiast alguse saanud delta tüve leviku tõttu hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon WHO, et ajal, kui koroonaohvrite hulk ületas nelja miljoni piiri, on maailm «ohtlikus punktis».