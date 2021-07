Tut.by ajakirjanikud lõid Valgevenes uue väljaande

Zerkalo.io võtab üle Tut.by kontod sotsiaalmeedias ning selle loojad rõhutasid, et tegemist on ajutise lahendusega.

«Zerkalo lõpetab oma tegevuse kohe kui Tut.by saab naasta oma tavapärase töö juurde Valgevenes. Me ei tea millal see juhtub, kuid me usume sellesse. Ja nii kaua kuni te olete meiega, siis me jätkame oma tööd,» seisis Telegrami avalduses.