Leedu alustab Valgevene piirile okastraadiga tara püstitamist

Suur osa Leetu sisenenud migrante on kinni peetud Druskininkai piirivalvepiirkonnas. Kokku on sel aastal Leedus kinni peetud 1546 peamiselt Lähis-Idast ja Aafrikast pärit sisserändajat. Leedu võimude väitel on rände plahvatusliku kasvu taga Valgevene režiim.