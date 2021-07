CNN: Delta tüvi on LAV-i haiglatest teinud sõjatsooni

«Patsiendid on surutud Johannesburgi haiglas igasse võimalikku nurka. Nad lebavad vooditel, või istuvad ratastoolides. Paljud saavad täiendavat hapnikku, kuid keegi ei räägi sõnakestki. Mõni sureb voodikohta oodates,» tõi CNN oma reportaažis välja.

Haigla meedikud on sunnitud kiirabiautod edasi suunama, sest Covid-19 patsiente ei ole võimalik enam rohkem vastu võtta. See korraldus antakse välja tavapäraselt ainult suurte katastroofide puhul, kuid 16 kuud peale pandeemia algust on Delta tüve poolt põhjustatud nakkuste kasv surunud riigi tervishoiusüsteemi põlvili.