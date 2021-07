ÜLEVAADE: Kas Eesti eurosaadikud usuvad Euroopa radikaalsemate paremjõudude liitumisse?

Deklaratsiooniga liitunud erakonnad teatasid, et plaanivad edaspidi tihedamat koostööd, et omada ühisel jõul suuremat mõju ELi tuleviku mõjutamises.

Alates 2014 aasta Euroopa Parlamendu valimistest, mis olid esimesed pärast ülemaailmset finantskriisi, on oodatud, et populistlikud jõud, kes kasutavad ära eurovastasust oma riigisisestes debattides, võiksid moodustada Euroopa Parlamendis ühise grupi.

Seda ei juhtunud ei 2014. ega 2019. aasta valimiste järel ja mina ei usu, et sellest ka nüüd asja saab. Erinevused parteide vahel on liiga suured.

Mitmed euroskeptilised parteid on oma eurovastasust avaliku arvamuse tõttu tublisti pehmendanud ning tihedam koostöö radikaalsemate eurovastastega vähendaks oluliselt toetust nendele parteidele. Arukas ELi lõimumist toetav enamus on ja ka jääb Euroopa Parlamendis juhtivaks.

Kui veel 10-20 aastat tagasi esindas klassikalisi konservatiivseid väärtusi Euroopa Rahvapartei (EPP), siis tänaseks on kahjuks EPP peavool liikunud jõuliselt vasakliberaalsele tiivale põhilistes küsimustes, milleks on immigratsioon, liikmesriikide suveräänsus ja sotsiaalsed väärtusküsimused perekonnapoliitikas.

See on juhtunud eelkõige vasakradikaalsete jõudude mõjul ja survel. Sestap on ülioluline, et sarnased erakonnad suudaksid teha tõhusalt koostööd ja kallutada parlamendi vasakäärmuslikku meelsust taas normaalsusesse ja siin olen ka mina andnud oma panuse, sest Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on selle algatuse üks liikmetest.