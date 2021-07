Hollandi krimiajakirjaniku tulistamises kahtlustatakse noort räpparit

Pikki aastaid allilmaliidrite tegevust paljastanud, politseid nn külmade juhtumite lahendamisel aidanud ning kurjategijate ohvrite ja nende lähedaste õigluse eest seisnud 64-aastase ajakirjaniku tervisliku seisundi kohta on seni avaldatud väga vähe informatsiooni. Teada on vaid see, et de Vriesi tabas viis lasku ja ta võitleb rangelt turvatud Amsterdami haiglas oma elu eest.