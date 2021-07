Väliskomisjonide esimeeste ühisavaldus: Leedu on sattunud rünnaku alla ja sellele tuleb reageerida solidaarselt

«Meie, oma riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed, mõistame sõnaselgelt hukka inimkaubanduse ohvriks langenud migrantide kasutamise Lukašenka režiimi poolt naaberriikide kahjustamiseks. Kõige kaitsetumate inimeste kasutamine mõjutusvahendina poliitilises vaidluses on häbiväärne ja võrreldav piraatlusjuhtumiga, mille tunnistajaks me tänavu mais olime.

Katse survestada migrante ületama Leedu piiri on kuritegelik ja ebainimlik tegu, mille eesmärgiks on õõnestada Leedu rahva solidaarsustunnet ja toetust Valgevene inimeste vastu, kes ihkavad vabadust ja ei tunnista mulluseid võltsitud tulemustega valimisi. See on uus ja kuritahtlik rünnak Euroopa Liidu liikmesriigi ja NATO liitlase vastu. Sellele tuleks reageerida solidaarselt ning riikide, Euroopa ja atlandiülesel tasemel.