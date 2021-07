Haiti palus USA-lt ja ÜRO-lt riigi stabiliseerimiseks sõdureid appi

Ühendriigid on juba öelnud, et kavatsevad saata Port-au-Prince'i Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja teisi agente seoses atentaadiga, mis tekitas selles vaeses Kariibi mere riigis võimuvaakumi.

«Pärast seda, kui Moïse kolmapäeval mõrvati, arvasime, et palgasõdurid võivad hävitada osa taristust, et luua riigis kaost. Esitasime taotluse jutuajamisel USA välisministri ja ÜRO-ga,» lausus valimiste minister Mathias Pierre.

Nii USA välisministeerium kui Pentagon kinnitasid mõlemad, et said Haitilt palve osutada abi julgeoleku tagamisel ja uurimisel ning et ametnikud on Port-au-Prince'iga ühenduses, kuid ei täpsustanud, kas sõdureid riiki saadetakse.