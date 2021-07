Londoni politsei palub Inglismaa fännidel finaalmänguks mitte koguneda

«Kui teil ei ole piletit matšile, fännialale või teil pole pubis, baaris või klubis broneeringut, on minu sõnum teile selge: palun ärge tulge Londonisse, te võite mängust ilma jääda.»

Mõnes Inglismaa külas ja linnas on loodud finaali vaatamiseks ka suhtlusvahemaaga fännialad, sealhulgas Londoni Trafalgari väljakul.

Inimestega täituvad eeldatavasti ka pubid ja baarid, mille täituvust on koroonaviiruse tõttu piiratud.

Ehkki peaminister Boris Johnson on andnud märku, et kavatseb viimased piirangud veidi rohkem kui nädala pärast tühistada, on nakatumus delta tüve tõttu taas tõusul.