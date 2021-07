G20 rahandusministrid avaldasid maksureformile toetust

Rahvusvahelise maksureformi raamistikus leppisid sel kuul kokku 131 riiki, kuid maailma 19 suurima majanduse ja Euroopa Liidu toetus aitab tagada, et see lõpuks ka jõustub.

«Pärast aastaid kestnud läbirääkimisi ja mullu tehtud edusammude jätkamist, oleme me saavutanud ajaloolise leppe stabiilsema ja õiglasema rahvusvahelise maksukorra jaoks,» öeldi kohtumise kommünikees.

Lõppavalduses avaldati toetust reformiplaanile mõlemale osale: ettevõtte tulumaksu miinimumile ja kasumi maksustamisele riikides, kus see teenitud on.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire kiitis lepet ja ütles, et see on kord sajandis esinev võimalus.