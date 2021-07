Hispaania peaminister teatas ümberkorraldustest valitsuses

Rahvapartei on valimiste järel arvamusküsitlustes sotsialistidest ette rebinud. Mai lõpus näitasid küsitlused, et üldvalimistel võidaks parlamendis enamuse Rahvapartei ja paremäärmuslik Vox.

Parempoolne opositsioon ja ülemkohus on amnestia hukka mõistnud, kuid Madrid loodab, et see avab tee dialoogile Kataloonia uue liidri Pere Aragonèsega, kes on oma eelkäijast vähem käremeelne.