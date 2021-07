Bulgaarias peetakse taas parlamendivalimised

Aprillis peetud valimistel saatis edu pea kümme aastat võimul olnud konservatiivset erakonda GERB, mis kogus 26 protsenti häältest. Peaminister Bojko Borisovi partei populaarsus sai aga kahjustada korruptsioonivastaste meeleavalduste käigus 2020. aasta suvel ning parlamendis sellele toetust ei jagunud ning koalitsiooni luua ei suudetud.

Pärast seda on erakonda tabanud uued hädad, kuna ajutine valitsus on paljastanud Borisovi valitsuse halva juhtimise ja samuti on seda süüdistatud korruptsioonis.