Netanyahu vabastas peaministri residentsi kuu aega hiljem

Netanyahu juhtis Iisraeli 12 aastat järjest, millele eelnes varasem kolm aastat kestnud ametiaeg. Ta on Iisraeli ajaloo pikima ametiajaga peaminister.

Netanyahu püsis ametis ka siis, kui ta kaevati kohtusse pettuse, altkäemaksu ja usalduse kuritarvitamise pärast. Ta eitab süüd ning väidab, et see on vasakpoolsete vandenõu tema vastu.