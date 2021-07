Colombia eksport: kodusõja veteranid tegutsevad palgasõduritena

Colombiast pärit sõdurid ja muud ebaseaduslikud võitlejad on üle poolesaja aasta kestnud kodusõja veteranid, kes nüüd tegutsevad ülemaailmsel palgasõdurite turul.

Colombia teatas reedel, et nende andmeil osales rünnakus vähemalt 17 endist sõdurit. Enamik vangistati ning mõned tapeti Haiti korrakaitsjate poolt.

«Nad on asümeetrilises sõjas väga kogenud... Colombia sõdur on hea väljaõppega, kogenud ning peale selle ka odav,» ütles Jorge Manila, kriminaalküsimuste uurija Illinoisi Ülikoolis.

Colombia sõdurite tagavara tundub olevat põhjatu. Riigi relvastatud vägedes teenib 220 000 inimest, neist tuhanded on läinud väheste karjäärivalikute või väärkäitumise tõttu erru.

Igal aastal «lahkuvad sõjaväest 10 000 kuni 15 000 sõdurit... seda on väga raske hallata,» ütles Colombia endiste sõjaväelaste ühenduse juht kolonel John Marulanda raadiojaamale W Radio.

Haitis juhtunu näitab tema sõnul, kuidas erafirmad on Colombia endisi sõjaväelasi värvanud.

Vangistatud colombialase Fransisco Eladio Uribe abikaasa ütles, et ettevõte pakkus tema mehele 2700 dollarit.

2011. aasta mais paljastas New York Times lennuki, mis viis kümneid Colombia endisi sõjaväelasi Abu Dhabisse, et ühineda USA ettevõtte Blackwater palgasõdurite armeega.

Times väitis 2015. aastal, et sajad colombialased võitlevad Jeemenis huthi mässuliste vastu ning on nüüd otseselt Ühendemiraatide palgal.

Mantilla sõnul on viimase aastakümnega toimunud palgasõdurite äri kasv.

Sel ajal hakkas USA asendama Lähis-Ida sõdureid erafirmade omadega, sest nii on surmade poliitiline kajastus väiksem ning see on hall ala rahvusvahelises õiguses.