Hoolimata sellest märkimisväärsest erinevusest on Hispaaniat taas tabanud koroonanakatumiste kasv ja juhtude arv on tõusnud dramaatiliselt üle Hispaania kiiremini kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kui me end teistega võrdleksime, siis näeme, et Saksamaa registreerib ööpäevas seitse positiivset Covid-19 juhtumit 100 000 elaniku kohta, Hispaanias on see näitaja aga 317 juhtumit 100 000 elaniku kohta.