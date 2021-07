«Ma kirjutasin alla oma rajooni juhi lahkumisavaldusele, kuid tegutsen edasi tavaliikmena,» kirjutas opositsionäär Facebookis ja lisas: «Ma usun, et prokuratuur viib ellu poliitilisi käske, mis on eelkõige seotud minu opositsiooniliste vaadetega. Nende ülesandeks on halvata meie tegevus ja hävitada see, mis me viimaste aastatega saavutanud oleme».