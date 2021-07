Lunavararünnaku alla sattunud Kaseya teatas serverite taastamisest

«Teenuste taastamine on lõpule viidud,» teatas Miamis baseeruv IT-firma pärast päevi kestnud viivitusi, viidates oma VSA tarkvarale, mida kasutatakse arvuti- ja printerivõrkude töös.

Rünnak Kaseyale on mõjutanud firmasid vähemalt 17 riigis, sealhulgas Rootsi kaubandusketti Coop, aga ka tosinat Uus-Meremaa lasteaeda.

Ehkki Kaseya on vähetuntud firma, on see küberjulgeoleku ekspertide sõnul magus sihtmärk, kuna selle tarkvara kasutavad tuhanded ettevõtted, mistõttu saavad häkkerid halvata ühe hoobiga tohutu hulga ärisid.