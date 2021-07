Välismaa lühiuudised

Moldova valimised võitis Euroopa-meelne partei

Moldova suurim Euroopa-meelne erakond saavutas parlamendivalimistel kindla võidu, tugevdades president Maia Sandu positsiooni reformide elluviimisel. Üleeile peetud ennetähtaegsetel valimistel, mille Sandu aprillis välja kuulutas, et tugevdada oma positsiooni venemeelsete jõudude vastu, pälvis presidendi erakond PAS 52,8 protsenti häältest. 101-kohalises parlamendis saab PAS 63 kohta. Sotsialistide ja kommunistide koalitsioon eesotsas Kremli-meelse ekspresidendi Igor Dodoniga saavutas 27,2 protsendiga teise tulemuse. «Loodan, et täna lõpeb keeruline ajastu Moldova jaoks. Loodan, et tänasega lõpeb varaste võim Moldova üle,» teatas Sandu avalduses. AFP/BNS