INTERVJUU ⟩ Briti suursaadik: Euroopa Liit on kindlasti Eesti jaoks õige asi

Nii teile kui ka eelmisele suursaadikule on Eesti olnud esimeseks suursaadiku positsiooniks. Miks on see nii korraldatud?

See on juhus. Näiteks on mul kolleeg, kes on varsti tulemas Riiga. Ta alustab paari nädala pärast seal suursaadikuna ning see on tema viies lähetus suursaadikuna. See võiks sama hästi siin juhtuda, see on lihtsalt kokkusattumus.