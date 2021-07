Blinkeni sõnul peaks Kuuba liider oma rahvast kuulama

Kuuba president Miguel Díaz-Canel süüdistas esmaspäeval Ühendriike «majandusliku lämmatamise poliitikas, et õhutada riigis sotsiaalseid rahutusi». Süüdistus järgnes pühapäeval aset leidnud harukordsetele valitsusvastastele protestidele.

Díaz-Canel ütles telepöördumises, et tema valitsus on püüdnud «astuda vastu ja ületada» arvukaid raskusi, mida on põhjustanud USA aastakümneid kestnud sanktsioonid kommunistliku saareriigi vastu.