Borrell ärgitas Kuuba võime meeleavaldajaid kuulda võtma

USA välisminister Antony Blinken ütles esmaspäeval, et Kuuba liider teeb vea, kui süüdistab puhkenud meeleavaldustes Ühendriike ja ei kuula selle asemel oma rahvast.

«Me seisame koos kuubalaste ja nende sulaselge üleskutsega vabadusele ja leevendusele pandeemia traagilisest haardest ja aastakümneid kestnud repressioonidest ja majanduslikust kannatusest, mida on neile põhjustanud Kuuba autoritaarne režiim,» ütles Biden.

Kuuba president Miguel Díaz-Canel süüdistas esmaspäeval Ühendriike «majandusliku lämmatamise poliitikas, et õhutada riigis sotsiaalseid rahutusi». Süüdistus järgnes pühapäeval aset leidnud harukordsetele valitsusvastastele protestidele.

Díaz-Canel ütles telepöördumises, et tema valitsus on püüdnud «astuda vastu ja ületada» arvukaid raskusi, mida on põhjustanud USA aastakümneid kestnud sanktsioonid kommunistliku saareriigi vastu.