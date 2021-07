Euroopa Liidu Valgevene sanktsioonidega liitus ka Norra

Muu hulgas puudutavad piirangud kauplemist topeltotstarbega kaupadega, naftatoodetega ja tubakaga. Avalduses märgitakse, et need kaubad annavad Minskile suurt tulu.

Dokumendis märgitakse, et Oslo hinnangul on Valgevenes olukord inimõigustega ainult halvenenud, on juttu opositsionääride vangistamisest, inimõigustaste tagakiusamisest ja sõltumatu meedia pärssimisest.