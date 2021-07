Trump hullutas taas vabariiklaste konservatiivset tiiba

Trump on vabariiklaste hulgas endiselt mõjukas ja võimalikuks peetakse tema katset 2024. aastal presidendiametisse naasta.

Mõned ekspresidendi liitlased on võtnud strateegiaks obstruktsiooni ja kaose külvamise, teised üritavad välja tõrjuda neid vabariiklastest poliitikuid, kes äärmuskonservatiivsetest vaadetest hoolimata ei kiida piisava innuga takka väitele, et demokraadid varastasid neilt novembrivalimised.

«Meil läks nii hästi, kuni tulid need võltsitud valimised,» ütles Trump, kelle esinemist saatsid hüüded «Veel neli aastat!».

Valimisrikkumistest on saanud vabariiklaste poliitilise võitluse kese, nad on esitanud mitmes osariigis selle kohta sadu kaebusi. Nüüd on rünnakute eesmärgiks järgmise aasta vahevalimised.